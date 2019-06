LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019, 10:39, IN TERRIS



Roma, donna investita da autobus è grave

Sulla ricostruzione della dinamica sta lavorando la Polizia Locale

GIUSEPPE CHINA

E'

preoccupante la situazione della donna investita da un autobus a Roma. Il fatto è avvenuto in via Barletta, quartiere Prati, intorno alle 9 di questa mattina. Sul posto la polizia locale per i rilievi. A quanto riferito, la donna è stata trasportata all'ospedale Santo Spirito in codice rosso. Da chiarire la dinamica dell'investimento. Dalle prime informazioni, sembra sia stata investita da un bus della linea 490.

In aggiornamento

