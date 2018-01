GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018, 10:12, IN TERRIS



PARIGI

Rapina in gioielleria al Ritz: bottino milionario

Gli inquirenti hanno comunicato di aver recuperato parte della refurtiva

REDAZIONE

C

ome in un film, con il volto coperto da passamontagna e occhiali da sci, armati di ascia per sfondare le vetrine e pistole in pugno, cinque rapinatori hanno messo a segno un colpo milionario nella gioielleria situata all'interno del lussuoso hotel Ritz di Parigi, nella centralissima place Vendome.

La rapina e il bottino milionario

La banda di rapinatori, dopo essere entrati dal retro, passando poi per il bar Hemingway, hanno fatto irruzione nella galleria del Ritz. Dopo aver mandato in frantumi la vetrina della gioielleria a colpi di ascia, hanno arraffato quanti più gioielli possibili e poi si sono dati alla fuga. Tre di loro sono stati fermati dai poliziotti di servizio attorno all'hotel, ma altri due sono riusciti a fuggire con il bottino milionario: la banda ha rubato gioielli per un valore di circa 5 milioni di euro.

Ritrovata parte della refurtiva

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, una parte della refurtiva è stata recuperata al momento dell'arresto di tre dei cinque rapinatori. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre arrestati dopo il colpo hanno cercato di scappare dal retro, ma hanno trovato le porte bloccate. a quel punto, hanno lanciato il bottino dalla finestra ai complici, che sono scappati, uno a bordo di una Renault Megane, l'altro in motorino. quest'ultimo avrebbe perso la borsa con parte del bottino nella concitazione della fuga.