DOMENICA 29 APRILE 2018, 15:54, IN TERRIS







MILANO

Rapina in sala slot: assalto con fucile a pompa

E' successo in via Napo Torriani, zona Centrale. I ladri hanno portato via circa 4mila euro

REDAZIONE

P aura nella notte a Milano quando dei malviventi ha fatto irruzione - armati di fucili a pompa - in una sala slot di via Napo Torriani, a poca distanza dalla stazione Centrale. Dopo aver legato con delle fascette i titolari - due uomini di origini cinesi - li hanno rinchiusi in una stanza e hanno arraffato tutto il contante che hanno trovato all'interno del locale. I malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 4mila euro. I titolari sono riusciti a linerarsi sono intorno alle 8 di mattina. Immediatamente hanno denunciato l'accaduto ai Carabinieri. I titolari della sala slot hanno riferito agli uomini dell'Arma che i malviventi - probabilmente di origini italiane e a volto scoperto - hanno anche asportato l'hard disk del sistema di sorveglianza. Le indagini sul caso sono state affidate ai militari della Compagnia Duomo. L'episodio si è verificato in zona stazione Centrale, in questi ultimi giorni al centro della cronaca dopo la notte di sangue e rapine che ha causato la morte di un 23enne e il ferimento di altre tre persone. Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.