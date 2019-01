SABATO 19 GENNAIO 2019, 16:43, IN TERRIS



BRESCIA

Quattro ragazzini in fuga scomparsi da giorni

Non si tratterebbe di un allontanamento dovuto a situazioni familiari complesse

MILENA CASTIGLI

aura a Brescia, dove 4 minorenni risultano scomparsi ormai da giorni. Si tratta di ragazzini di età compresa tra i 13 e i 15 anni, tutti di origini straniere (ma nati e cresciuti in Italia) che frequentano la stessa scuola media locale.

Abituati a spostarsi in gruppo e a stare sempre insieme, i quattro non avevano lasciato presagire nessun desiderio di fuga. Ciò nonostante, secondo gli inquirenti non si tratterebbe di un allontanamento dovuto a situazioni familiari complesse, né che siano scappati sotto minacce o perché costretti. é invece più probabile il gesto volontario.

Infatti, secondo quanto riportato dalla denuncia sporta dai genitori - preoccupati nel non rivedere i figli tornare a casa - alcuni dei ragazzini avrebbero cercato su internet informazioni per capire come muoversi a Milano coi mezzi pubblici per poi lasciare casa e far perdere le proprie tracce. Le ricerche sono in corso, nella speranza che ai piccoli fuggiaschi non sia successo nulla di brutto.

