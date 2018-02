DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018, 18:04, IN TERRIS



FERMO

Pulmino si ribalta sull'A14: feriti 8 ragazzi

A bordo erano presenti 10 persone

REDAZIONE

T

ragedia stradale sfiorata in autostrada. Un pulmino che procedeva in direzione sud sull’A14, con a bordo alcuni ragazzi di una società sportiva universitaria del capoluogo marchigiano, si è ribaltato in curva dopo il casello di Porto San Giorgio (Fm) forse a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia battente di queste ore.

Feriti gravi

A bordo, oltre al conducente, erano presenti i nove ragazzi del Cus Ancona, tra i 18 e i 20 anni. Tutti gli occupanti, compreso il conducente, sarebbero rimasti feriti; quattro ragazzi in maniera più grave. Ma sembra che nessuno sia in pericolo di vita.

Autostrada aperta

I feriti sono stati trasferiti nei vari ospedali della zona (Fermo, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto) per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Porto San Giorgio, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Fermo e Ascoli Piceno. Non sono stati necessari né l’intervento dell’eliambulanza né la chiusura dell’autostrada.