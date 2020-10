Prof decapitato a Parigi: fermate 9 persone tra cui un minorenne

Nove persone – tra cui un minorenne – sono state prese in custodia dalla polizia stanotte, dopo la decapitazione di un professore di Storia vicino al liceo di Conflans-Sainte-Honorine, nella periferia occidentale di Parigi.

L’insegnante si chiamava Samuel Paty, 47 anni, e nei giorni scorsi aveva mostrato le vignette di Maometto pubblicate da Charlie Hebdo in classe. A causa di ciò, il prof era stato pesantemente minacciato fino all’omicidio avvenuto venerdì pomeriggio. Il presunto killer é uno studente che, inseguito dagli agenti con il coltello ancora in mano, ha urlato “Allah akbar” prima di essere ucciso dalla polizia. Una fonte giudiziaria ha inoltre specificato ad Ansa che l’aggressore è un giovane di 18 anni di origine cecena nato a Mosca. Nel primo pomeriggio è annunciata una conferenza stampa del procuratore antiterrorismo, Jean-Francois Ricard.

Nove persone fermate

I quattro fermati sarebbero tutte persone provenienti dalla cerchia familiare dell’aggressore, secondo fonti giudiziarie. Tra loro anche un minorenne. Poco dopo, altre cinque persone sono state fermate e interrogate nella notte tra venerdì e sabato in merito alla decapitazione dell’insegnante, portando così a 9 il numero totale delle persone fermate dalla polizia. Lo rende noto una fonte giudiziaria. Tra le cinque nuove persone, ci sono i genitori di uno studente del liceo in cui lavorava la vittima.

#jesuisprof

#Jesuisprof è l’hashtag più diffuso sui social francesi. Su Twitter dilagano messaggi di sostegno alla libertà d’espressione e di orrore per l’azione compiuta dal diciottenne di origine cecena di cui è stata confermata l’identità.

Il giovane che ha decapitato l’insegnante, confermano fonti dell’inchiesta, era noto alla polizia per reati comuni ma non era mai stato arrestato e non era sospetto di radicalizzazione. Fra le 9 persone in stato di fermo questa mattina ci sono 2 genitori di studenti del professore ucciso, un uomo e una donna, che avevano avuto una lite con l’insegnante sulle caricature di Maometto mostrate in classe.

Stando a BFM-TV, fra gli arrestati ci sono 4 membri della famiglia del killer, i genitori, il nonno e il fratello di 17 anni, tutti arrestati ad Evreux, dove abita la famiglia. L’abitazione è stata accuratamente perquisita. Fra i fermati ci sono anche il padre autore del video circolato su Youtube in cui si lamenta della lezione sulla libertà d’espressione del professor Paty e un amico che l’aveva accompagnato ad incontrare il preside per esprimere la sua protesta.

Questo è il volto del professore che è stato decapitato per una lezione sulla libertà d’espressione. Samuel Paty aveva 47 anni #jesuisprof pic.twitter.com/E5OC2fPlrc — Tiziana Della Rocca (@Tiziana_DR) October 17, 2020

