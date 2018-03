LUNEDÌ 05 MARZO 2018, 18:58, IN TERRIS



BELGIO

Preparavano attentati: 8 arresti a Molenbeek

Perquisizioni anche a Grammont e Mechelen, ma le autorità non hanno trovato nessun esplosivo

REDAZIONE

O

tto persone sono state arrestate nella giornata di domenica a Molenbeek, dalla polizia belga che ha anche effettuato una serie di perquisizioni nell'ambito di un'indagine antiterrorismo. Secondo gli investigatori le persone fermate stavano preparando un attentato, anche se non è stato reso noto quale fosse il loro obiettivo.

La Procura federale non ha fornito informazioni sugli indizi e i sospetti che hanno portato agli arresti. L'unica informazione trapelata è che l'indagine in corso non ha nulla a che fare con quella relativa agli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 o a quelli di Bruxelles, quando fu preso di mira l'aeroporto di Zaventem, del 22 marzo 2016.

Molenbeek, con un'alta percentuale di cittadini marocchini, confina con Bruxelles. La cittadina è diventata tristemente famosa in quanto è il comune di origine di diversi protagonisti degli attentati del novembre 2015 a Parigi (130 morti). Anche Salah Abdeslam, l'unico superstite del commando che ha perpetrato gli attentati, arriva da Molenbeek.