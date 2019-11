GIOVEDÌ 07 NOVEMBRE 2019, 14:47, IN TERRIS



L'INCIDENTE

Paura sul Frecciarossa, una donna e un uomo accoltellati

L'aggressore fermato a Bologna. Si ipotizza il movente passionale

MARCO GRIECO

E

ra diretto a Roma il treno Frecciarossa 9389 sul quale sono stati accoltellati una donna e un uomo. Il convoglio era partito alle 10:30 da Torino. Presso la stazione di Bologna, la Polizia Ferroviaria ha proceduto alla cattura dell'aggressore, mentre la donna, colpita al collo, al torace, alle gambe, è ora ricoverata in gravissime condizioni. Al momento la sua prognosi rersta riservata, anche se non parrebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione

Stando alle prime notizie sull'accaduto, l'uomo, munito di un coltello a serramanico, è un operatore dipendente della ditta che ha in appalto le pulizie a bordo dei Frecciarossa. La donna aggredita, invece, è una dipendente della società che si occupa dei servizi di ristorazione sui convogli. Si ipotizza il movente passionale, poiché fra i due ci sarebbe stata una relazione in passato. L'uomo ferito, invece, è un passeggero che sarebbe stato colpito per essersi frapposto fra la vittima e l'aggressore. Per lui, si ipotizza l'accusa di tentato omicidio.