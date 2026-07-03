Papa a Lampedusa: l’accoglienza del sottosegretario Mantovano all’aeroporto

Domani, sabato 4 luglio, Papa Leone XIV si reca sull’isola di Lampedusa per una visita pastorale in un luogo simbolo delle migrazioni. All’aeroporto il Santo Padre sarà accolto dal sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano a nome del governo. Mantovano prenderà inoltre parte alla messa presieduta dal Pontefice, uno dei momenti principali della visita di Leone.
L’accoglienza a Lampedusa
“Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, sarà domani a Lampedusa in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV“. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che “Mantovano accoglierà il Pontefice all’aeroporto di Lampedusa a nome del Governo italiano. Successivamente prenderà parte alla Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV, uno dei momenti centrali della visita pastorale sull’isola”.
Fonte Ansa