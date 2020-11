Oim: “13 migranti, tra cui un bimbo, annegati in Libia”

“Almeno 13 migranti, tra cui tre donne e un bambino, sono annegati dopo che la barca sulla quale erano a bordo si è capovolta al largo delle coste libiche”. E’ quanto scrive sul web l‘Organizzazione internazionale per le Migrazioni (Oim) in Libia, aggiungendo che “il personale dell’Oim sta assistendo 11 sopravvissuti riportati a riva dalla Guardia costiera”.

🚨 Some 13 migrants, including three women and one child, drowned today when their boat capsized off the #Libyan coast.

IOM staff are assisting 11 survivors returned to shore by the coast guard. pic.twitter.com/foLccDLnFY

— IOM Libya (@IOM_Libya) November 10, 2020