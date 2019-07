SABATO 27 LUGLIO 2019, 07:00, IN TERRIS



MALTEMPO

Oggi allerta in 5 regioni per temporali e grandine

L'elenco delle zone a rischio, alluvioni e frane nel Nord Est

MILENA CASTIGLI

I

l maltempo è arrivato nel Nord Est. Il forte calore e l'elevato tasso di umidità di questi giorni - con temperature che hanno superato i 40 gradi in diverse città italiane - che si scontrano con masse di aria più fredda in arrivo dal Nord Europa sono i responsabili di questa situazione di instabilità che durerà in alcuni casi per tutto il weekend.

Il Nord Est

Forti temporali hanno colpito, a partire dal tardo pomeriggio di ieri, l'alta provincia bellunese, creando problemi soprattutto per frane e colate di detriti. Il Passo Pordoi, sul lato veneto, è stato chiuso per la presenze di cinque colate di fango e sassi. Alcuni motociclisti in transito sul Passo sono rimasti bloccati dalle colate e hanno dovuto attendere il soccorso dei vigili del fuoco. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha allertato la protezione civile, per far fronte alle situazioni di rischio che potrebbe determinarsi in queste ore su altre zone del bellunese, dove ieri sera ha iniziato a piovere con violenza. Problemi e disagi anche sulle Dolomiti, in particolare in Val di Fassa, per un violento temporale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio. Caduti a terra decine di alberi in zona Contrin a causa delle forti raffiche di vento. Inoltre, due torrenti sono esondati mettendo in pericolo la vita di due escursionisti che però avrebbero poi trovato riparo in un rifugio. Straripato anche il rio Valsorda, a Moena, dove la strada si è trasformata in un fiume di acqua e fango. Numerose, inoltre, le frane che hanno invaso le arterie lungo i passi tra Trentino e Veneto.

Allerta meteo

Oggi, sabato 27 luglio, l'allerta arancione riguarda solo il Trentino Alto Adige. Quella gialla riguarda il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Qui sono attese delle criticità idrogeologiche oltre a nubifragi e violente raffiche di vento. Occhi puntati anche su Liguria e Toscana, dove pure sono previsti forti rovesci tra oggi e domani, domenica 28 luglio. Il maltempo risparierà il Sud, con temeperature che raggiungeranno i 38 gradi.

