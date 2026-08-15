Nuovo terremoto in Indonesia: scossa di 6.9 colpisce Sumatra

Trema ancora l’arcipelago indonesiano. L’isola di Sumatra è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.9, fa sapere l’Istituto di studi geologici degli Stati Uniti. L’epicentro a 126 chilometri a sud-est dal capoluogo, Medan. Non risultano vittime o danni.
Terremoto a Sumatra
Nuova forte scossa di terremoto in Indonesia. Ad esser colpita stavolta è stata l’isola di Sumatra, con un sisma di magnitudo 6.9, come comunicato dall’Usgs, l’istututo di studi geologici degli Stati Uniti. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 126 chilometri a sudest di Medan, il capoluogo dell’isola. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni.
Fonte Ansa