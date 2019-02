GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019, 11:08, IN TERRIS



GERMANIA

Monaco, sparatoria in un cantiere: 2 morti

Una delle vittime sarebbe il presunto aggressore

ANGELA ROSSI

E'

di due morti il bilancio della sparatoria che si è verificata questa mattina in un cantiere a Monaco di Baviera. Secondo gli investigatori, fra le due vittime ci sarebbe anche l'aggressore. In basea quanto riferito dalle forze dell'ordine, la situazione è sotto controllo e non ci sarebbe nessun pericolo per la cittadinanza.

Großeinsatz auf Baustelle in der Au. Täter erschießt Mann und richtet sich selbst, bestätigt die Polizei. Tat geschah in einem Baucontainer. Keine Gefahr für die Bevölkerung. #München pic.twitter.com/XQhZ98V8Q9 — Johannes Heininger (@Jo_Hanne_S) 21 febbraio 2019

Maxi operazione della polizia

La sparatoria si è verificata dopo che la polizia aveva annunnciato una vasta operazione nella zona. Il sito della città, ha riportato che intorno alle 8.50 la polizia ha ricevuto una chiamata di emergenza nell'area di Ohlmullerstrabe, vicino all'ufficio del distretto, perché erano stati uditi degli spari. Sul posto è stato inviato un grande contingente di servizi di emergenza e funzionari del Sek pesantementi armati.

Due vittime di sesso maschile sono state rinvenute in un container di un vicino cantiere: secondo la polizia, uno di loro è probabilmente il presunto autore della sparatoria. A causa dell'operazione di polizia, alcune strade attorno alla scena del crimine sono state chiuse fino alle 11 circa. Le linee 18, 52 e 62 del Mvg.

