Minorenne freddato da un colpo di pistola

L'omicidio a Londra. A Liverpool ventenne ucciso a coltellate

on si ferma l'ondata di violenza in Gran Bretagna dove altri due giovanissimi sono stati brutalmente assassinati. Il primo omicidio è avventuo in un quartiere meridionale di Londra dove un 17enne è stato ucciso con un colpo di pistola. Lo riferiscono i media britannici che citano Scotland Yard. Gli agenti sono interventi dopo la telefonata che avvertiva di alcuni colpi di arma da fuoco nel quartiere di Southwark. La vittima è stata trovata in strada dove è stata subito soccorsa dallo staff medico dell'ambulanza, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. I familiari della vittima sono già stati informati. Al momento non sono stati effettuati arresti mentre sono attesi i risultati dell'autopsia. L'uccisione del minorenne è l'ultima di una serie di crimini violenti avvenuti nella capitale, mentre la polizia sta indagando su più di 60 presunti omicidi registrati da inizio anno.

Ma le violenze non si limitano, purtroppo, alla City. Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a coltellate a Liverpool. Lo ha riferito la Bbc. In base a quanto si è appreso finora, i soccorsi sono giunti subito sul posto, ma il giovane è deceduto in ospedale per le ferite riportate. Polizia e paramedici sono intervenuti ad Hannover Street alle 4 dopo aver ricevuto notizie di un uomo ferito. "Il crimine non sarà tollerato nel Merseyside e chi sarà trovato con un'arma sarà assicurato alla giustizia", ha detto Lee Turner, sovrintendente della polizia di Merseyside. "Queste armi possono avere gravi conseguenze e non tollereremo questo comportamento criminale" ha aggiunto. Hanover Street e Wood Street sono state chiuse mentre la polizia svolge le sue indagini.