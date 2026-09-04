Meloni a Bari: “La stabilità è la prima grande riforma”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità dell’esecutivo che presiede, attualmente il più duraturo nella storia della Repubblica italiana dal secondo dopoguerra. “Chi si allea per costruire idee dopo 1.413 giorni ha ancora una lista di cose da fare”, ha detto Meloni, “la stabilità è la prima grande riforma”.

Costruire idee

“Noi non stiamo insieme per battere l’avversario”, come quelli che “dopo un’eventuale vittoria non sanno cosa fare. Noi stiamo insieme per costruire idee. Chi si allea per costruire idee dopo 1.413 giorni ha ancora una lista di cose da fare, ecco la differenza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo.

La stabilità

“La stabilità è la prima grande riforma. L’Italia ha smesso di essere il caso sorvegliato in Europa. Eravamo quelli che cambiavano governo di continuo, ai tavoli internazionali gli interlocutori internazionali dicevano ‘ora questo quanto dura?’. Chi viene trattato così non può trattare, non può far valere il proprio interesse”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo. “Con la stabilità – ha aggiunto – si può dettare le scelte invece di subirle, puoi indicare la rotta“.

“Non c’è mancato niente”

“C’è da dire che non siamo stati esattamente fortunati in questi 4 anni”, ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo dal palco del porto di Bari allestito per celebrare il traguardo di esecutivo più longevo della storia repubblicana. La premier ha citato i punti salienti del governo dal caos in Medioriente, a Hormuz, dai prezzi impazziti del carburante, alla frana di Ischia, l’alluvione in Emilia Romagna, il terrorismo, le baby gang. “Non c’è mancato niente – ha aggiunto – però lo dico solo per ricordare a ognuno di noi che una nazione senza una guida avrebbe pagato un prezzo altissimo, i cittadini lo avrebbero pagato, la stabilità non è stata un vezzo ma uno scudo, grazie a questa stabilità abbiamo protetto questa nazione”.

Estendere la Zes

“Non abbiamo protetto le nostre imprese dai dazi Usa per lasciarli in balia della burocrazia italiana. Lo abbiamo dimostrato al Sud con la Zes: oggi un imprenditore non aspetta anni e implora un timbro, ma ha un solo sportello. Vogliamo applicare un meccanismo come questo su tutto il territorio nazionale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo. “Sono contenta – ha aggiunto – che il Pd prima diceva che era un carrozzone, e ora dice che vuole estendere la Zes, quindi sono contenta perché voteranno con noi”.

Provvedimenti sui carburanti

Dopo il taglio delle accise sui carburanti, “altri provvedimenti sono in arrivo, ma questa volta saranno mirati: non possiamo permetterci di spendere soldi per darli a chi non ne ha bisogno o viene a fare benzina dalla Francia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo.

Ex Ilva, lavoro e salute

“L’ex Ilva è la questione più complessa, vede sul territorio chi vorrebbe la sua chiusura e chi vorrebbe valorizzare il suo valore, abbiamo fatto sforzi per garantire la prosecuzione delle attività anche con molte risorse che sono state investite, continueremo a farlo con realtà locali, sindacati, associazioni datoriali, il nostro obiettivo è tutelare la salute pubblica ma anche preservare un patrimonio industriale importante per Puglia e nazione intera”. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni dal palco dell’evento con cui, al porto di Bari, Fratelli d’Italia celebra il record di esecutivo più longevo della storia repubblicana.

Le liste d’attesa

“Abbiamo lavorato sulla sanità, nonostante le tante bugie che raccontano. Le liste d’attesa sono iniziate con il governo Meloni? No, esistevano 5-6 anni fa ma nessuno se ne era occupato, la sinistra le ha lasciate a noi. E noi ci siamo chiesti come si potesse fare meglio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel comizio alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo. “Non esisteva in Italia uno strumento che dicesse quante persone stessero aspettando, e dove. Siamo partiti dal monitoraggio, territorio per territorio, prestazione per prestazione – ha continuato -. Tutti quelli che ci fanno la morale, a questo non avevano pensato. Su 10 prestazioni 8 sono erogate nei tempi previsti e 2 no: sono troppe, ma almeno ora sappiamo dove intervenire”.

Proteggere i prodotti italiani

“La battaglia più difficile è quella contro i miliardi di euro di prodotti venduti nel mondo e che italiani non sono, roba che questa terra non ha mai visto, non chiamatela concorrenza, è un furto nei confronti di chi si alza alle 4 del mattino e un oltraggio alla cucina italiana” .E dunque, “ogni accordo che l’ Europa firma deve proteggere nostri prodotti, non è una richiesta dell’Italia, ma una condizione affinché l’Italia dica di sì”. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni dal palco dell’evento organizzato a Bari da Fratelli d’Italia per celebrare il record di esecutivo più longevo della Repubblica.

Fonte Ansa