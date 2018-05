GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018, 09:58, IN TERRIS



CAGLIARI

Maxi operazione anti droga: 14 arresti

Alcuni degli arrestati all'epoca dei fatti erano minorenni

MILENA CASTIGLI

alle prime ore di oggi, in via Timavo, nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, circa 200 carabinieri dei Comandi provinciali di Cagliari e di Sassari (con l’ausilio di diverse unità cinofile, dello Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, col supporto aereo di un velivolo dell’11° Nucleo elicotteri di Elmas e del 9* Battaglione Sardegna) hanno compiuto una maxi operazione contro una banda di trafficanti di droga.

14 arresti

Quattordici la persone arrestate dai carabinieri accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Le ordinanze, sia in carcere che ai domiciliari, sono state emesse dal Gip del Tribunale ordinario e dei minorenni, visto che alcuni degli arrestati all'epoca dei fatti (quattro anni fa) erano adolescenti, su richiesta della Dda e della Procura e dei minori.

Le indagini - partite a dicembre del 2014 - sono state condotte dai carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace.