BRASILE

Massacro in una scuola a San Paolo

Almeno 8 morti alla Raul Brasil di Suzano. Autori della strage due adolescenti, morti suicidi

Gente in strada a Suzano, nei pressi della scuola

ono ancora incerti i numeri sulla sparatoria avvenuta nella scuola pubblica Raul Brasil di Suzano, a una sessantina di chilometri da San Paolo, in Brasile: secondo quanto riferito dai media, almeno 8 persone sarebbero rimaste uccise, 5 di queste bambini. Fra loro, sono compresi i due autori del massacro, due adolescenti che, stando alle prime informazioni, avrebbero fatto irruzione sparando all'impazzata all'interno dell'edificio. Secondo il quotidiano O Globo, uno degli attentatori (che pare sia stato ripreso da una videocamera), indossava una felpa con cappuccio sul quale era raffigurato un teschio. Al termine della sparatoria, i due giovani avrebbero rivolto le armi contro se stessi uccidendosi. Non è stata per ora resa nota l'età delle loro vittime. Secondo quanto riferito da uno studente, autore di una diretta nei pressi del luogo della strage, lui e i suoi compagni credevano che i colpi uditi fossero di petardi. Secondo i primi dati, i feriti sarebbero 17.

Un episodio che ricorda drammaticamente, nella sua modalità e nel suo esito, la strage di Columbine del 1999, quando due adolescenti fecero irruzione nella propria scuola uccidendo 13 persone per poi togliersi la vita al termine della strage.

In aggiornamento

