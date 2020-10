Maltempo, cade pianta: muore vigile fuoco in Valle d’Aosta

Numerose le vittime provocate dal maltempo sia in Italia, sia all'estero: 2 dipersi in Piemonte e 12 in Francia

Numerose le vittime provocate dal maltempo sia in Italia, sia all’estero. Ad Arnad, un paese della bassa Valle d’Aosta, un caposquadra dei vigili del Fuoco volontari è morto mentre effettuava un intervento di soccorso

Valle d’Aosta, 1 morto

Secondo le prime informazioni, il vigile è rimasto schiacciato da un albero che gli è crollato addosso. La vittima, 53 anni, lascia la moglie e 2 figlie. Al momento, nella Regione è allerta idrogeologica arancione. Segnalate criticità dovute alle forti precipitazioni. Sulla strada regionale della valle del Lys è crollato il ponte di Gaby.

Piemonte, 2 dispersi

Resta critica la situazione in Piemonte a causa delle piogge record delle ultime ore. Due persone risultano disperse. Un primo uomo risulta disperso tra Italia e Francia, dove la provincia di Cuneo confina con la Val Roja.

L’uomo – precisa Rai News – sarebbe il fratello di una delle cinque persone tratte in salvo dai vigili del fuoco che a causa del maltempo erano rimaste intrappolate nel Tunnel del Tenda. I fratelli, italiani, erano stati travolti dalla piena di un fiume sul versante francese.

Il secondo disperso è di Varallo Sesia in provincia di Vercelli. Si tratta di un ragazzo che in auto stava percorrendola la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Lo rende noto all’agenzia Ansa il sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta. Con il disperso c’era una seconda persona, che si è invece messa in salvo.

Francia: 12 dispersi

Violenti nubifragi hanno investito nelle ultime ore anche la Regione di Nizza, nel Sud-Est della Francia. Almeno 12 persone risultano disperse nelle Alpes-Maritimes, confinanti con Piemonte e Liguria. Testimoni hanno riferito che 9 persone sono state trascinate “via dalle acque”. Ieri la furia delle acque ha distrutto un ponte e il comune di Saint-Martin-Vésubie è tagliato fuori e isolato. Diverse le abitazioni che sono state distrutte o danneggiate.

Allerta rossa

Le forti piogge hanno causato grossi danni anche in Liguria, dove ieri è esondato anche il Rio Battana. A Venezia attesi 135 cm di acqua: al via per la prima volta le barriere del Mose.

Allerta rossa oggi, 3 ottobre, per maltempo in tre regioni: Liguria, Lombardia e Veneto. Le vaste perturbazioni che stanno interessando le regioni settentrionali dell’Italia, si estenderanno oggi con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Allerta arancione, invece, in Trentino Alto Adige e su parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.