MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2019, 15:18, IN TERRIS



METEO

Maltempo, tornano le piogge a nord

Piogge e temporali sul Nord Italia. Fiumi sotto osservazione, con particolare attenzione ai livelli del Po

REDAZIONE

T

orna la pioggia in Liguria, allerta meteo di livello arancione. Seconda giornata di grandi ingorghi sulle autostrade del nodo di Genova e della Liguria a causa dei restringimenti sulla A26 per problemi di sicurezza e del crollo del viadotto sulla A6 Savona-Torino di domenica. Anche su questo è stata aperta un'inchiesta per disastro colposo: entro quattro mesi dovrebbe arrivare un nuovo ponte che scavalcherà la zona della frana. Intanto la Liguria resta a rischio isolamento.

Torna intanto il maltempo

Una nuova perturbazione è attesa in Piemonte dove è scattata l'allerta gialla nell'Alessandrino e nelle zone al confine con la Liguria. In Lombardia intanto è in lento calo il livello del Po che a Cremona ha toccato il suo colmo di piena ieri. Allerta rossa in Emilia Romagna e Veneto. Il fiume Po ha raggiunto una portata superiore agli 8000 metri cubi al secondo, da ieri sono chiusi i ponti che collegano le province di Reggio Emilia e Mantova ed anche alcune strade provinciali, evacuate una quarantina di famiglie nel comune di Brescello.