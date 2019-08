LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019, 15:08, IN TERRIS



Lutto al Tg2, scomparsa Ida Colucci

Direttrice del telegiornale, ha dedicato la sua vita all'informazione

veva da poco compiuto 59 anni eppure non ce l'ha fatta. Ida Colucci, direttrice del Tg2 fino a poco tempo fa, è venuta a mancare dopo una lunga malattia. Romana di nascita, la sua vita è stata un esempio di completa dedizione al giornalismo. Colucci ha iniziato a lavorare nel mondo dell'informazione in Asca, Nuova Ecologia e Legambiente, poi il trampolino nella Rai a trentun'anni e, dieci anni più tardi, al Tg2. Nella redazione del secondo canale è sata inviata parlamentare fino al 2016, anno in cui subentrò a Marcello Masi per la direzione del Tg2 di cui era vicedirettrice dal 2009. La giornalista vi è rimasta alla guida fino all'ottobre 2018, quando è stata sostituita da Gennaro Sangiuliano.

