L’Unicef denuncia: bambini sempre più colpiti dalla guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina continua a colpire duramente i più piccoli. L’Unicef lancia un nuovo allarme dopo una settimana segnata da vittime tra i bambini e dalla distruzione di un proprio magazzino umanitario, mentre gli attacchi mettono a rischio anche la distribuzione degli aiuti essenziali. L’agenzia delle Nazioni Unite rinnova l’appello per la protezione dei minori e delle strutture umanitarie, chiedendo con forza una pace duratura.

Aumentano le vittime tra i bambini in Ucraina

L’Unicef è profondamente rattristato dalle notizie che riportano la morte di due bambini e il ferimento di almeno altri 50 negli attacchi avvenuti in tutta l’Ucraina nell’ultima settimana. Lo sottolinea la stessa agenzia Onu esprimendo preoccupazione per le continue uccisioni e i ferimenti di bambini nel Paese: il mese di giugno ha registrato il numero mensile più alto di vittime tra i minori dal 2022, con 7 bambini uccisi e 116 feriti.

Distrutto un magazzino umanitario dell’Unicef

Il 19 luglio, un magazzino appaltato dall’Unicef a Bilohorodka è stato gravemente danneggiato a seguito di attacchi da parte delle forze armate russe, che hanno distrutto le forniture umanitarie destinate ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina. È in corso la valutazione complessiva dell’impatto. Al momento dell’attacco, il magazzino conteneva oltre 106.000 articoli per un valore stimato di 3,9 milioni di dollari. Tra questi vi erano generatori, acqua potabile, kit igienici e serbatoi per lo stoccaggio dell’acqua, materiali fondamentali per l’intervento dell’Unicef, soprattutto nelle zone di prima linea e in vista del prossimo inverno.

Gli aiuti umanitari a rischio

Secondo l’Unicef, questo attacco ha fatto parte di un’altra notte di terrore per i bambini. Gli allarmi antiaerei e le esplosioni sono durati per ore a Kiev e nella regione, provocando vittime e danni alle abitazioni. Gli attacchi continui, evidenzia ancora l’agenzia delle Nazioni Unite, stanno inoltre compromettendo la risposta umanitaria. I danni ai magazzini e gli attacchi contro gli operatori umanitari ostacolano la distribuzione degli aiuti salvavita destinati ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra.

L’appello dell’Unicef: proteggere i bambini e costruire la pace

L’Unicef rinnova il proprio appello affinché cessino gli attacchi contro i civili e le strutture umanitarie. L’agenzia chiede che i bambini e gli operatori impegnati negli aiuti vengano protetti e ribadisce che, più di ogni altra cosa, i bambini in Ucraina hanno bisogno di una pace duratura.

Fonte Ansa