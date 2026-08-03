L’ultimo saluto a don Mazzi: “Il suo ‘ciao’ riassumeva il Vangelo”

Il “ciao” di don Antonio Mazzi racchiudeva il Vangelo. Su questo lascito del fondatore della comunità Exodus, scomparso pochi giorni fa dopo in una vita spesa al fianco dei più fragili, dalle persone con problemi di dipendenze a quelle detenute, si è concentrata l’omelia di don Massimiliano Parrella, pronunciata durante il funerale che si è tenuto nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Alle esequie presenti, tra gli altri, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e don Luigi Ciotti. Quest’ultimo ha ricordato la lunga amicizia con don Mazzi, definendo il suo percorso educativo una testimonianza cristiana e civile. Il feretro è stato accolto da un applauso e alla fine della cerimonia è stata distribuita ai presenti la sua “pregihera del ciao”.

L’applauso

Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro di don Antonio Mazzi nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove è in corso il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all’età di 96 anni. La chiesa è piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e don Luigi Ciotti.

Il “ciao” di don Mazzi

“C’è una parola che risuona in questa abbazia che don Antonio apprezzava: ciao. Quel ciao non era una semplice parola, era il riassunto del suo Vangelo”. Lo ha detto don Massimiliano Parrella nell’omelia pronunciata durante i funerali di don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. “Dietro quel ciao, c’era tutto: il detenuto che non voleva più il suo futuro, il tossicodipendente, l’operatore, un Dio che non chiude mai la porta a nessuno”, ha aggiunto. “Oggi – ha proseguito – non ti salutiamo guardando indietro, ma guardando avanti, perché il tuo ciao non chiude una storia, ma ne apre infinite altre”. “Quando un giorno ci chiederanno cosa ci ha lasciato don Antonio, risponderemo: ci ha lasciato una vita, la sua, ma anche una parola piccola come un saluto, ma grande come il Vangelo: ciao”, ha concluso.

La sua testimonianza

“Ha fatto davvero un grande percorso educativo. È stata la testimonianza cristiana che ha portato, evangelica, ma anche la testimonianza civile”. Così don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha ricordato don Antonio Mazzi arrivando ai funerali nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano. “Tre parole sono fondamentali nel Vangelo: speranza, giustizia, accoglienza. Lui ha testimoniato questo con Exodus”, ha aggiunto. E ricordando il lungo rapporto di amicizia con il fondatore della comunità ha detto: “Nell’arco di questi anni abbiamo imparato che Dio non abita nei tabernacoli d’oro, dobbiamo cercarlo nelle strade dove la gente lotta per sopravvivere”. Don Ciotti ha infine sottolineato come “il problema delle dipendenze è ancora più grave oggi”. “La nostra amicizia è stata saldare assieme la terra con il cielo“, ha concluso.

Il testamento spirituale

Alla conclusione dei funerali di don Antonio Mazzi, davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano sono stati distribuiti ai presenti dei volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale: la “preghiera del ciao”. “Il ciao è leggero come un bacio. Il ciao è dolce come un cioccolatino. Il ciao è fraterno come un abbraccio. Il ciao è travolgente come un sorriso”, si legge nel testo, che si conclude con le parole: “Il ciao lo voglio scritto sulla mia tomba perché dice, con quattro lettere, chi sono, cosa ho fatto e cosa farò. Signore, ciao!”. All’uscita del feretro dalla basilica, accompagnato da un lungo applauso, molte delle persone presenti hanno scandito in coro “Don Mazzi, Don Mazzi“, mentre dagli altoparlanti risuonavano le note di “Io vagabondo” dei Nomadi.

Fonte Ansa