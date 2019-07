LUNEDÌ 08 LUGLIO 2019, 11:16, IN TERRIS



AUTOSTRADE FATALI

India, 29 morti in un incidente stradale

E' tra i Paesi del mondo con il più alto numero di decessi sulle strade

GIUSEPPE CHINA

erribile tragedia in India. Dove all'alba italiana in un incidente stradale avrebbero preso la vita 29 persone e 18 sarebbro riamste ferite. A causare la strage il rovesciamento di un autobus, sul quale viaggiavano le vittime, in un fossato. Il mezzo a due piani, che trasportava circa 50 persone, era sull'autostrada tra Nuova Delhi e Agra quando è uscito dalla corsia e caduto nello spazio tra due ponti, secondo la polizia. Il veicolo è sprofondato per più di dodici metri finendo nel fiume sottostante, con l'ultimo piano schiacciato e l'acqua che complicava le operazioni di soccorso. Gli investigatori sospettano che l'autista si sia addormentato mentre guidava. Partito da Nuova Delhi, l'autobus aveva destinazione Lucknow, capitale del grande stato dell'Uttar Pradesh. Con i suoi 165 chilometri, la "Yamuna Expressway" tra New Delhi e Agra è la più lunga autostrada a sei corsie in India. 900 persone sono morte da quando è stata aperta nel 2012. Circa 150.000 persone muoiono ogni anno in incidenti stradali in India, secondo le statistiche ufficiali.

La prima ricostruzione del fatto

"L'incidente ha avuto luogo alle 4.30 del mattino. Il conducente probabilmente si è addormentato, il bus ha rotto le barriere di protezione ed è caduto in acqua", così il magistrato del distretto di Agra, Ravi Kumar. Anche altre personalità hanno commentato quanto accaduto. Il ministro dei Trasporti, Piyush Goyahl: "C'è profonda amarezza per l'incidente sull'autostrada Delhi-Agra. Prego affinché Dio possa dare forza a chi non c'è più, inoltre faccio le condoglianze alle famiglie. E prego per chi è stato ferito".

Il precedente

Proprio un anno fa, per la precisione il primo luglio 2018, un altro bus aveva causato la morte di 44 persone. Compresi numerosi bambini che si trovavano sul pullman che si è schiantitato contro la barriera centrale mentre stava percorrendo l'autostrada che collega la capitale Hyderabad a Bangalore, nel vicino Stato del Karnataka. Fatale è stato un sorpasso effettuato a elevata velocità: il conducente ha perso il controllo del veicolo, che dopo l'impatto si è incendiato.

