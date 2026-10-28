Incidente ferroviario in Spagna: due italiane disperse

Mentre sale a 68 il bilancio delle vittime dell’incidente ferroviario sulla linea dell’alta velocità avvenuto oggi vicino Toledo, in Spagna, secondo la Farnesina dei sette italiani coinvolti due connazionali risulterebbero disperse. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato tre giorni di lutto nazionale. Secondo quanto riferito dal ministro dei Trasporti spagnolo Oscar Puente, il sistema di controllo della stazione di Urda sarebbe caduto a causa di un guasto, provocando il blocco automatico dei treni. Successivamente dal Centro di controllo di Adif sarebbe arrivata la decisione di far riprendere la marcia del convoglio Renfe, che ha investito Iryo.

Gli italiani coinvolti

La Farnesina, in coordinamento con l’Ambasciata e il Consolato Generale a Madrid, continua a seguire la situazione relativa all’incidente ferroviario in Spagna per verificare il coinvolgimento di cittadini italiani. Sulla base dell’elenco dei passeggeri del treno Iryo e delle prime informazioni sul treno Renfe, al momento risultano coinvolti 7 connazionali: quattro sono in buone condizioni, un quinto è ricoverato in ospedale ma fuori pericolo e due connazionali risultano ancora disperse. Lo scrive la Farnesina in una nota. In particolare, per il treno operato da Renfe, proseguono i contatti con le autorità per acquisire l’elenco completo dei passeggeri e verificare l’eventuale presenza di altri italiani: nella nottata le autorità continueranno ad aggiornare i loro elenchi.

La ricostruzione dell’incidente

Una “caduta nel sistema di comunicazione dei computer” seguita da un errore umano al Centro di controllo di Adif, il gestore delle infrastrutture, ad Atocha a Madrid, sarebbero all’origine della strage ferroviaria di Toledo, secondo quanto ha spiegato il ministro dei trasporti, Oscar Puente, in una conferenza stampa. “Stamattina alle 8:54 un treno Renfe ha investito un Iryo che era fermo in questo momento sulla linea”, ha ricostruito Puente, assicurando di essere stato informato pochi minuti prima 9:00 e di essersi immediatamente recato al Centro di controllo di Atocha, dove è stato ricostruito l’incidente, attraverso “una moviola” e le comunicazioni audio fra il centro di controllo e i treni. “Intorno alle 8:30 approssimativamente il sistema di controllo LZB della stazione di Urda, a Toledo, è caduto in conseguenza al guasto di 3 computer della rete e un tratto di 63 chilometri della linea” dell’alta velocità “è rimasto senza il sistema di sicurezza”, ha spiegato Puente. “Questo produce il fermo automatico di tutti i treni che circolano sul tratto, che in questo momento erano sei”, fra cui l’Ave di Renfe e l’Iryo coinvolti nell’incidente. A partire da questo momento, ha continuato il ministro, “con i treni fermi, prende il comando il sistema del centro di controllo di Adif di 24 ore di Atocha”. “Alle 8:36 viene presa la decisione che il treno Renfe riprenda la marcia con regolarità”. Una decisione definita da Puente “un errore inesplicabile” dal momento che, più avanti, all’ingresso della stazione di Urda era fermo il treno Iryo e, per di più, in questo momento il semaforo era rosso sulla via ferrata. Il ministro ha spiegato che, fra le 8:36 e le 8:54, il momento dell’impatto fra i due convogli, il treno Renfe ha raggiunto i 200 km/h percorrendo 25 chilometri, prima di investire in pieno il convoglio Iryo, “col risultato gravissimo di molte vittime e feriti”. “C’era il tempo di correggere l’errore” al Centro di controllo di Atocha, “ma non è stato fatto”, ha aggiunto, Puente. Abbiamo un sistema di trasporti sicuro”, anche se “sempre si possono verificare errori”, poiché “l’azione umana gioca sempre un ruolo, come su qualunque altro mezzo di trasporto”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti spagnolo, Oscar Puente, nel ricostruire in conferenza stampa dal Centro di controllo ferroviario di Madrid il drammatico incidente ferroviario sulla linea dell’alta velocità Madrid-Siviglia, con la collisione tra due treni in provincia di Toledo, che ha provocato almeno 68 morti e 53 feriti ricoverati in ospedale.

Il lutto nazionale

“L’intera Spagna è a lutto” dopo la strage ferroviaria, che ha provocato almeno 68 vittime per la collisione tra due treni dell’alta velocità nella provincia di Toledo. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in dichiarazione ai media dal posto di comando avanzato dei soccorsi, sul luogo dell’incidente. La priorità del governo “sono le vittime e le loro famiglie”, ha detto Sanchez, “trovare il maggior numero di persone vive e assistere dal punto di vista materiale e psicologico i feriti”. Il premier ha annunciato tre giorni di lutto ufficiale nel Paese.

Fonte Ansa