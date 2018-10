MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018, 15:46, IN TERRIS



BULGARIA

Incendio in una fabbrica di munizioni: ci sono feriti

Un incidente simile si è verificato anche lo scorso 14 marzo: due dipendenti sono morti

REDAZIONE

E'

di sei dipendenti feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni, il bilancio dell'incendio che è divampato all'interno di una fabbrica di munizioni militari della compagnia Arsenal nella città di Kazanlak, nel sud della Bulgaria. Le fiamme sono scoppiate questa mattina, ma non è ancora chiaro cosa le abbia provocate. La direzione della fabbrica ha fatto sapere che le fiamme sono state circoscritte e non c'è pericoloche si espandano al resto della struttura. La compagnia Arsenal, che ha fabbriche in diverse località della Bulgaria, è stata privatizzata nel 1999.

I precedenti

Come riporta l'Ansa, lo stesso impianto a Kazanlak, è stato teatro di diversi incidenti simili nel corso degli anni. Il 9 ottobre del 2007 si verificò un'esplosione nella quale perse la vita un dipendente; il 9 agosto 2008 ci fu un incendio senza vittime. Delle esplosioni, anche in questo caso senza vittime, sono state registrate il 21 giugno 2011 e il 12 settembre 2012. Il 28 febbraio 2014 nello stabilimento di Maglizh della Arsenal morì una persona in seguito a un'esplosione. Il 25 aprile 2016 un violento incendio nella fabbrica di Kazanlak causò la morte di due dipendenti mentre eseguivano delle riparazioni su delle linee di produzione. Unmese dopo un uomomorì in un'esplosione a Maglizh. Il 14 marzo di quest'anno due dipendenti sono morti a Kazanlak in seguito a un incendio.

