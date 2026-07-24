Incendi in Spagna, evacuate 10.000 persone: scatta l’emergenza nazionale

La Spagna affronta una grave emergenza incendi. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Ávila per accelerare gli interventi di soccorso, rafforzare il coordinamento delle operazioni e mobilitare risorse aggiuntive. Le fiamme hanno già costretto circa 10.000 persone a lasciare le proprie abitazioni, mentre la gestione della crisi è stata affidata all’Unità Militare di Emergenza (Ume).

Roghi in Spagna, lo Stato centralizza gli interventi per fermare le fiamme

Di fronte alla diffusione incontrollata degli incendi boschivi, il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Ávila, vicino alla capitale. Questa misura consente allo Stato di mobilitare maggiori risorse per spegnere gli incendi. L’annuncio del Ministero dell’Interno mira a mobilitare e centralizzare più rapidamente le risorse per combattere gli incendi che hanno portato all’evacuazione di 10.000 persone a Madrid e affida la gestione della crisi all’Unità Militare di Emergenza (Ume).

Fonte Ansa