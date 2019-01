MERCOLEDÌ 09 GENNAIO 2019, 11:48, IN TERRIS



In Europa 13 morti in una settimana

Abbondanti nevicate, gelo e temperature estreme sono state registrate in buona parte del Vecchio Continente

l maltempo in Europa miete vittime. Il bilancio parla di 13 morti sono nell'ultima settimana soprattutto in Svizzera, Austria e Germania. Centinaia di persone sono bloccate nelle regioni alpine, per il rischio valanghe, mentre forti venti hanno provocato ritardi e cancellazioni di voli.

La situazione in Europa...

In Norvegia , a causa di una pesante nevicata , sono state sospese le ricerche di quattro sciatori - tre finlandesi e uno svedese - probabilmente sepolti da una valanga la scorsa settimana.

, a causa di una , sono state sospese le ricerche di quattro sciatori - tre finlandesi e uno svedese - probabilmente sepolti da una valanga la scorsa settimana. In Romania , le temperature hanno raggiunto i -24 gradi , e nella giornata dell'8 gennaio è stato ritrovato il corpo congelato di un 67enne , dopo che la moglie aveva denunciato la sua scomparsa, nella zona meridionale dei Carpazi.

, le , e nella giornata dell'8 gennaio è stato ritrovato il corpo congelato di un 67enne , dopo che la moglie aveva denunciato la sua scomparsa, nella zona meridionale dei Carpazi. In Austria , centinaia di persone sono bloccate in casa, a causa di strade impraticabili e interruzioni di corrente elettrica . Scuole chiuse in alcune regioni.

, centinaia di persone sono bloccate in casa, a causa di . Scuole chiuse in alcune regioni. In Olanda , trasporti in tilt: la compagnia di bandiera Klm ha cancellato 159 voli da e verso l'Europa. Le dighe sono sorvegliati speciali a causa dei detriti in mare lasciati dai container di una nave mercantile, rimasta coinvolta in una tempesta.

, trasporti in tilt: la compagnia di bandiera Klm ha cancellato 159 voli da e verso l'Europa. Le a causa dei detriti in mare lasciati dai container di una nave mercantile, rimasta coinvolta in una tempesta. Nevicate anche ad Atene e sulle isole elleniche, dove molte scuole sono state chiuse.

e sulle isole elleniche, dove molte scuole sono state chiuse. E' allarme anche in Germania dove a causa delle abbondanti nevicate, continuano i problemi alla circolazione ferroviaria . La provincia di Miesbach ha diramato lo stato di emergenza.

dove a causa delle abbondanti nevicate, continuano i . La provincia di Miesbach ha diramato lo stato di emergenza. Abbondanti nevicate hanno interessato nelle ultime ore anche la costa dalmata croata e il vicino Montenegro, creando forti disagi nei trasporti e servizi pubblici. In base a quanto riferito dai media, l'aeroporto di Podgorica, capitale del Montenegro, è stato chiuso al traffico aereo, a causa della spessa coltre di neve che ha ricoperto anche alcune delle isole della regione dalmata. Numerose scuole chiuse.

... e in Italia

Per quanto riguarda la penisola italiana, un flusso di correnti fredde presente in quota determinerà nelle prossime ore un rafforzamento dei venti, con raffiche di burrasca su diverse regioni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un allerta meteo che prevede venti forti occidentali con raffiche di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria centro meridionale, in estensione a Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia.

