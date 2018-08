GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2018, 17:24, IN TERRIS



NORD ITALIA

In arrivo un'ondata di maltempo

In Piemonte allerta meteo per 36 ore

ia magliette a maniche corte e infradito e spazio a ombrelli e stivali. Dalla serata di oggi, infatti, un'ondata di maltempo investirà il nord Italia. Sono previsti temporali su Piemonte e Lombardia, in estensione dal pomeriggio di venerdì a Veneto ed Emilia Romagna. Le quattro regioni potrebbero essere interessante anche da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Rischio idrogeologico

E' quanto si legge in un'allerta meteo della Protezione civile che, per la giornata di venerdì, sta valutando un'allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia e allerta gialla sul resto della regione, sul Veneto, sull'Emilia Romagna, su gran parte del Piemonte, sull'Umbria orientale, sui settori interni dell'Abruzzo e della Puglia, su gran parte della Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.

Allerta meteo in Piemonte per 36 ore

In Piemonte, inoltre, resta alta l'allerta meteo per le prossime 36 ore per l'arrivo di una perturbazione dal nord Europa. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) prevede dalla tarda serata di oggi, "temporali molti forti" nella zona del lago Maggiore mentre domani le precipitazioni più intense saranno nel torinese, nell'astigiano, nell'alessandrino e nel cuneese. Allerta per fulmini diffusi, grandinate e raffiche di vento molto forti.