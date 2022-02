I dieci benefici della vitamina C assolutamente da conoscere

I benefici che la Vitamina C apporta all’organismo sono molteplici. Ma la maggior parte delle persone non li conosce tutti. Ecco i 10 più importanti

La Vitamina C, anche conosciuta come acido ascorbico, è un nutriente che si trova in tantissimi alimenti, in primis gli agrumi quali arance e limoni. Eppure, pochi sanno che è molto più di una semplice vitamina.

Non solo arance. La vitamina C è presente in molteplici alimenti. Forse non lo sai ma i cibi più ricchi di vitamina C, oltre agli agrumi, sono: cavolo, broccoli, peperoni, peperoncino, fragole, pomodori, arance, papaia, cavolfiore, ​kiwi.

I dieci benefici che non ti aspetti dalla Vitamina C

Senza la giusta dose di vitamina C, il nostro organismo ne risente in modo negativo. La vitamina C è solubile in acqua, ciò vuol dire che ogni eccesso è facilmente eliminabile dal corpo tramite le urine. Il corpo però non la produce né la immagazzina; quindi tutto dipende dalla nostra dieta, da cosa mangiamo e beviamo.

La maggior parte delle persone può assumere la giusta dose di vitamina C con una alimentazione equilibrata, ricca di frutta e verdura; ma se hai anche un semplice raffreddore o pensi di non assumerne in quantità adeguata, puoi valutarne di prendere qualche integratore, facilmente reperibile in farmacia, erboristeria o parafarmacia.

Ma di quanta vitamina C abbiamo bisogno? Gli adulti – ricorda alfemminilie.it – hanno bisogno di almeno 40 mg di vitamina C al giorno. Senza la giusta dose di vitamina C, il nostro organismo ne risente in modo negativo. E’ infatti essenziale per la produzione di collagene, ma è anche un nutriente che agisce come un potente antiossidante combattendo i radicali liberi e lo stress ossidativo.

Se hai una carenza di questa vitamina puoi rischiare l’anemia, oltre a sviluppare una patologia chiamata scorbuto i cui sintomi possono essere sanguinamento delle gengive, dolore articolare e depressione. L’assunzione di troppa vitamina C potrebbe invece causare flatulenza, diarrea e mal di stomaco.

Ma vediamo in dettaglio le 10 principali proprietà di questo fondamentale nutriente.

1. Ti aiuta ad assorbire gli altri nutrienti:

La vitamina C è la tua migliore amica quando si tratta dell’assorbimento del ferro, che per le donne è fondamentale. Il ferro è un minerale molto difficile da assorbire per il nostro corpo, ma è molto importante perché aiuta l’efficenza dell’ossigeno e il mantenimento dei livelli di energia. Se non riesci ad ottenere abbastanza ferro dalla tua dieta prova ad associare un integratore a un buon bicchiere di spremuta d’arancia. Attenzione: non zuccherare la spremuta, deve essere pura.

2. Aiuta il sistema immunitario

Quando ti senti un po’ spossata, la Vitamina C può essere davvero miracolosa! La mancanza di vitamina C aumenta la vulnerabilità alle infezioni, proprio a causa della sua importanza nelle funzioni immunitarie. Questa vitamina attiva le cellule bianche del sangue e la produzione dei mediatori chimici che dirigono le risposte immunitaria. Se hai il raffreddore, per esempio, ti basterà assumere della Vitamina C per ridurne la durata e la gravità dei sintomi, agendo come un antistaminico naturale.

3. Aiuta a contrastare lo stress

Le ricerche hanno dimostrato che la vitamina C aiuta a gestire meglio lo stress riducendo la secrezione di cortisolo, l’ormone dello stress. Agrumi come arancia, limone e pompelmo, integratori, ma anche patate dolci, broccoli e pomodori, sono tutti un’ottima fonte di Vitamina C.

4. È come un’iniezione di energia

La vitamina C aiuta a stimolare l’energia abbassando i livelli di carnitina (amminoacido responsabile della trasformazione dei grassi in energia). Nel fare questo, aiuta anche la dopamina a circolare nel sistema nervoso e supporta la funzione surrenale per una maggiore energia metabolica.

5. Ti può aiutare a perdere peso

Se vuoi perdere peso o rassodare le tue forme, la Vitamina C fa al caso tuo. La L-carnitina ti aiuta a bruciare i grassi utilizzati dal fisico per produrre energia, ciò vuol dire che avrai più energia durante i giorno e perderai peso più facilmente. Gli studi hanno dimostrato che le persone con alti livelli di vitamina C possono bruciare fino al 30 per cento in più di grasso durante un’attività fisica moderata.

6. È utile per i capelli

La vitamina C aiuta a migliorare la circolazione sanguigna e, di conseguenza, di riparare i capillari. Questo è particolarmente importante per ottenere capelli forti e spessi. Tutto quello che devi fare è assicurarti di ricevere la giusta dose di Vitamina C attraverso la tua dieta. Niente di meglio che una sana ciotola di fragole o un bel piatto di ananas a fette alla mattina.

7. Favorisce l’umore

Uno dei primi segni di carenza di questa vitamina è proprio l’umore irritabile. Assumere degli integratori, riducendo così rabbia, ansia e depressione. Uno studio condotto presso Jewish General Hospital di Montreal ha scoperto che i pazienti a cui sono dati dei supplementi di vitamina C da sette a dieci giorni, hanno registrato un miglioramento significativo del loro umore.

8. Fa bene agli occhi

Assumere un plus di vitamina C ogni giorno è uno dei modi migliori per prenderti cura dei tuoi occhi, ed è tutta una questione di fluido tra la cornea e l’iride. Conosciuto come l’umore acqueo, questo fluido è ricco di vitamina C, essenziale per prevenire lo stress ossidativo degli occhi. Gli studi hanno anche dimostrato che il consumo a lungo termine di Vitamina C, può anche aiutare a prevenire la cataratta e la perdita della vista da degenerazione maculare (AMD).

9. È un ottimo alleato per la tua pelle

La vitamina C è stato a lungo uno dei principi attivi preferiti nel settore della bellezza, grazie alla sua capacità di aiutare la formazione di collagene ed elastina, che sono essenziali per mantenere la pelle tesa, giovane e tonica.

10. E’ un ottimo antiossidante

La Vitamina C agisce come antiossidante per proteggerci dagli effetti dell’ambiente, come i raggi UV o l’inquinamento. Per la tua beauty routine dunque non basta una dieta sana e ricca di vitamina C, è necessario anche l’uso topico grazie a creme o unguenti che fanno miracoli per la pelle!

