Haiti, cambia la mappa della violenza: i gruppi armati si espandono nel Paese

La recente notizia di un assalto con almeno 47 vittime a Kenscoff, nelle vicinanze di Port-au-Prince, ha fatto ripiombare Haiti nell’incubo della violenza. Un fenomeno che sta cambiando parzialmente volto. Il rapporto dell’Ufficio Integrato delle Nazioni Unite ad Haiti registra un calo del numero di vittime tra aprile e giugno 2026, quando sono morte 1.400 persone, rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Sul territorio la situazione potrebbe essere in evoluzione, secondo l’ufficio. L’operazione di contrasto portata avanti dalle forze di sicurezza avrebbe indotto i gruppi armati a spostarsi, estendendosi geograficamente.

Le vittime nel secondo trimestre

Oltre 1.400 persone sono morte ad Haiti tra aprile e giugno del 2026 a causa della violenza generata dalle bande. Lo rivela il nuovo rapporto presentato dall’Ufficio Integrato delle Nazioni Unite ad Haiti (Binuh). Più in dettaglio, sono stati contati almeno 1.408 morti e 656 feriti nel secondo trimestre dell’anno, in un periodo caratterizzato dall’intensificarsi delle azioni delle forze di polizia contro i gruppi armati a Port-au-Prince, la capitale. Più della metà degli uccisi e dei feriti è attribuita ad azioni delle bande, mentre circa il 40% si collega a operazioni delle forze di sicurezza haitiane e un 5% è legato a gruppi di autodifesa.

Il prezzo inaccettabile della violenza

Il rappresentante dell’Onu ad Haiti, Carlos Ruiz Massieu, ha sostenuto che “queste cifre dimostrano che la popolazione continua a pagare un prezzo inaccettabile per la violenza”.

Vittime in calo

Il rapporto rileva che il numero delle vittime mortali è diminuito di circa il 14% rispetto al trimestre precedente, ma anche che questa riduzione “nasconde realtà molto diverse a seconda delle regioni”. L’Onu avverte, infatti, che la violenza si sta “estendendo geograficamente” nel paese, mentre persiste l’offensiva statale sulle bande nella capitale. Le operazioni di sicurezza hanno ridotto l’attività delle bande in alcune parti dell’area metropolitana di Port-au-Prince, specialmente a Delmas e Tabarre.

L’estensione geografica

Ma questa pressione sembra, in alcuni casi, aver spostato la violenza invece di averla soppressa. Nella vasta Pianura del Cul-de-Sac e a Cité Soleil, nella capitale, bande rivali hanno combattuto scontri di estrema violenza per il controllo di territori e proventi illeciti. I combattimenti hanno causato 463 morti, mentre centinaia di altre persone sono rimaste ferite o violentate. Più di 18.000 residenti sono fuggiti dalle loro case e i servizi sanitari ed educativi sono stati sospesi.

Fonte Agensir