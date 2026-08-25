Guterres condanna le violenze ad Haiti: “Intensificare gli sforzi per contrastare le bande”

Mentre si aggrava il bilancio delle vittime dell’assalto di un gruppo armato a Kenscoff, un comune vicino alla capitale di Haiti Port-au-Prince, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres condanna le violenze sull’isola che maggior impegno, anche a livello internazionale, per contrastare le gang haitiane. Intanto, in un video diffuso sui social, il leader di una della bande armate di Haiti ha mostrato in un video un gruppo di persone tenute in ostaggio.

Il bilancio delle vittime

Il bilancio del massacro compiuto nella notte tra domenica e lunedì dalla gang Viv Ansanm nella comunità agricola di Kenscoff, alle porte di Port au Prince, è salito a 47 vittime, secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità locali, ma la tensione continua e si teme per la sorte di decine ostaggi civili finiti in mano delle bande.

Gli assalti a Kenscoff

L’area di Kenscoff è oggetto di un’offensiva da parte di gruppi armati sin dal gennaio 2025, data del primo grave attacco in questa località. Da allora, nonostante i numerosi avvertimenti e l’espansione delle bande in diverse aree, le misure adottate per arginare efficacemente la loro crescita si sono rivelate insufficienti.

Gli ostaggi

In un video diffuso sui social, il capo di una delle bande ha diffuso un video di tre minuti che mostra una ventina di persone – uomini, donne e tre bambini – prese in ostaggio minacciando di giustiziarli in caso di intervento delle forze dell’ordine. “Se uno dei miei cani o un mio soldato viene ucciso, anche queste persone verranno uccise”, ha dichiarato il capo della banda, che sostiene di aver già commesso un atto simile a Viard, una località di Kenscoff.

La condanna di Guterres

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, condanna l’ultimo attacco sferrato dalle bande a Kenscoff, un comune alla periferia di Port-au-Prince, ad Haiti, che avrebbe causato la morte di almeno 47 persone nella notte del 23 agosto. Tra le vittime figurano 22 persone che sarebbero state giustiziate all’interno del complesso di una chiesa dove avevano trovato rifugio. “I continui attacchi delle bande contro le comunità e la perdita di vite umane evidenziano le allarmanti condizioni di sicurezza ad Haiti e ribadiscono l’urgente necessità di intensificare gli sforzi, sia haitiani che internazionali, per contrastare le bande“, si legge in una nota del portavoce Onu, Stephane Dujarric. “Il segretario generale rinnova il suo appello alle autorità del paese affinché i responsabili di tali attacchi vengano chiamati a risponderne, anche attraverso le unità giudiziarie specializzate create di recente, con il sostegno internazionale, per indagare sui crimini di massa”, ha aggiunto.

Le difficoltà nel proteggere la popolazione

Le diverse forze multinazionali inviate dalle Nazioni Unite a supporto della lotta contro le gang che si sono alternate negli ultimi anni ad Haiti non sono riuscite nell’obiettivo minimo di contenere le offensive delle bande armate di dare una protezione sufficiente alla popolazione. “Il problema più grande che la polizia e l’esercito si trovano ad affrontare attualmente è quello di avere a che fare con banditi ben armati, a volte persino meglio armati delle nostre forze di sicurezza”, ha ammesso il comandante in capo delle Forze Armate, Derby Guerrier.

Fonte Ansa