Gratta e vinci, il 2022 inizia col botto: una vincita record che cambia la vita

I tagliandi della lotteria istantanea Gratta e Vinci regalano soddisfazioni per le vincite eccellenti. Ecco chi è e quanto ha vinto un fortunato giocatore.

Il 2022 è iniziato col botto per i giocatori delle lotterie istantanee. E non parliamo solo del del Gratta e Vinci. Sono anche i concorsi ad estrazione – Lotto, Superenalotto e 10eLotto in primo luogo – a far scattare festeggiamenti in tutta Italia da inizio anno. Un dato che fa ben sperare anche per il secondo mese del 2022 sia per il numero di giocate, sia per le vincite che ci auguriamo siano tante e redditizie!

Infatti se da un lato si registrano colpi importanti, c’è da dire che anche sul versante delle vendite le cose sembrano andare a gonfie vele. Per la lotteria istantanea è stato da sempre amore a prima vista soprattutto grazie al alcuni tagliandi che più degli altri si distinguono per vincite elevate. Come quello de Il Miliardario.

I fortunati vincitori

Secondo i dati diffusi in queste ore dal sito ufficiale dei Gratta e Vinci, sono stati due i colpi principali che hanno fatto scattare grossi festeggiamenti in Italia. Uno dei due biglietti che hanno regalato una gioia immensa ai fortunati giocatori è stato venduto a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta.

Oltre ai Gratta e Vinci, anche i concorsi ad estrazione hanno fatto scattare festeggiamenti clamorosi con colpi di primissimo piano. Recentemente è avvenuto con il tagliando Il Miliardario Mega. Il gioco ha portato in dote ad un fortunato baciato dalla dea bendata un premio mostre da 2 milioni di euro. Una vincita da record in grado di far davvero cambiare la vita in pochi istanti. Intanto, uno dei 4 biglietti milionari per ogni lotto de Il Miliardario Mega è già stato acquistato. Ora vedremo a chi toccheranno gli altri tre.

Intanto arriva per gli appassionati di gioco online la versione internet de Il Miliardario, chiamata: Il Nuovo Miliardario Mega. Il Nuovo Mega Miliardario è un gioco online di lotteria istantanea disponibile da mobile con l’App Gratta e Vinci. Utilizzando 10€ per l’acquisto del biglietto si possono vincere fino a 2.000.000€. L’interfaccia di gioco è divisa in due parti: nella zona superiore, sotto al titolo “Numeri vincenti”, trovi i 5 simboli a forma di moneta e 1 simbolo “Numero Jolly”; nella parte inferiore invece ci sono “I tuo numeri” e 15 icone a forma di blocchetti di banconote.

Con il Nuovo Mega Miliardario ogni 6,71 giocate 1 è vincente, per una cifra superiore al costo della giocata stessa. Questo invoglierà tanti utenti a tentare la fortuna. E chissà che questo febbraio non porti davvero qualche altra vincita record.

