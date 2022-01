Gratta e vinci, con dieci euro guadagna una fortuna: ecco dove è accaduto

Una vittoria inaspettata, una somma epica. Con soli dieci euro un fortunato giocatore ha vinto un sacco di soldi. Ecco dove è accaduto e a quanto ammonta il montepremi vinto.

Dite la verità? Chi non ha mai provato a comprare un Gratta e vinci nella speranza che la fortuna gli sorridesse? Certo, bisogna prestare molta attenzione: il gioco può creare dipendenza. Ma finché ci limitiamo a comprarne uno ogni tanto, non ci dovrebbero essere problemi. Magari lo abbiamo comprato in un momento in cui le nostre disponibilità economiche erano un po’ scarse oppure quando abbiamo dovuto fare i conti con delle spese improvvise.

Sono numerosi i metodi a cui si fa ricorso nella speranza di vincere il premio massimo: il gratta e vinci, il superenalotto, il bingo, la lotteria, il totocalcio… Ciascuno ha una vincita minima e massima: basta solo (si fa per dire) azzeccare la combinazione numerica giusta. Ma come dicevamo prima, attenzione a non esagerare, o si potrebbe trasformare in un problema anche grave. Lo scorso anno è avvenuta una vincita fenomenale che ha letteralmente cambiato la vita a un giocatore, direi molto fortunato. ecco di chi si tratta e quanto è riuscito a vincere.

L’incredibile vittoria: quanto ha vinto il fortunato al gratta e vinci

L’incredibile vincita è avvenuta in provincia di Bologna, a Granarolo più precisamente. Località famosa per una nota marca di latte e latticini. Una persona ha acquistato un biglietto di gratta e vinci appartenente alla serie “Miliardario Mega” del costo di dieci euro. Un tagliando acquistato così, tanto per provare a vincere, ma l’ignaro acquirente non sapeva che si sarebbe portato a casa una bella somma. La ricevitoria in cui è avvenuta la vittoria è situato a Quarto Inferiore.

Ma quanto ha vinto il fortunato? Una somma da capogiro che, se ce lo chiedessero su due piedi, non sapremmo neanche dire come vorremmo spenderla. Il premio è di ben due milioni di euro. Un vero e proprio colpo di fortuna che ha svoltato la giornata, anzi oserei dire la vita, al possessore del biglietto vincente. Ma chi è il fortunato giocatore?

Si tratta di un giovane ragazzo, di trenta anni che come svolge il lavoro di operaio. E’ un cliente abituale del bar e sembrerebbe che in più di un’occasione abbia tentato la fortuna nella ricevitoria dove ha acquistato il biglietto vincente. Sembrerebbe che in questo caso la fortuna abbia sorriso a una persona che ne aveva veramente bisogno. Sicuramente i soldi non fanno la felicità… ma aiutano.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.