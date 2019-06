GIOVEDÌ 20 GIUGNO 2019, 07:58, IN TERRIS

Gorizia: esplode palazzina, si cercano 3 persone

Probabile fuga di gas in viale XX settembre al civico 87

MILENA CASTIGLI

E

splosione a Gorizia. Alle 4.20, probabilmente a seguito di una fuga di gas, si è verificata un'esplosione che ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato di una palazzina di 2 piani, a Gorizia, in viale XX settembre 87. Nella zona - dicono alcuni testimoni ai gionali locali - si è avvertito anche un forte odore di gas. In atto le ricerche di 3 persone che potrebbero essere rimaste sotto le macerie, secondo quanto fanno sapere i vigili del fuoco che stanno operando sul posto da ore 8 con diverse squadre coinvolte.

Fuga di gas

La fuga di gas come causa di violente deflagrazioni è purtroppo un evento frequente. Solo 10 giorni fa, a Rocca di Papa, un'esplosione nella sede del Comune aveva provocato nove feriti, tra cui tre bambini di una scuola vicina e il sindaco. Mentre lo scorso 11 marzo, un'esplosione in una casa di Udine, sempre per una fuga di gas, aveva procurato il ferimento di un'intera famiglia: padre madre e figlio (salvi per miracolo) e la distruzione di due appartamenti.

Notizia in aggiornamento

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it