DOMENICA 18 MARZO 2018, 16:14, IN TERRIS



SIRACUSA

Giovane mamma uccisa e gettata in un pozzo

La vittima aveva 20 anni. Interrogato il compagno

REDAZIONE

A

troce delitto nelle campagne siciliane. Una giovane di 20 anni, mamma di una bimba di 8 mesi, è stata uccisa a coltellate, poi il suo corpo è stato gettato all'interno di un pozzo artesiano. Il ritrovamento in Stallaini, nelle colline sopra Canicattini Bagni, comune del siracusano. La scomparsa era stata denunciata ieri sera dal padre della ragazza, che non era riuscito a mettersi in contatto con lei e neanche con il compagno.

Quest'ultimo si trova al momento nella caserma dei carabinieri per essere interrogato. Secondo quanto riferisce Il Giornale di Sicilia, i militari hanno sentito i genitori e diverse persone, che hanno ricostruito il rapporto tra la giovane e il compagno che ultimamente pare fosse in crisi. In base ad una prima ispezione cadaverica, la donna sarebbe stata uccisa ieri sera intorno alle 22. Il cadavere, buttato nel pozzo, è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L'assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio in ferro e si è allontanato.