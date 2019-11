DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019, 16:20, IN TERRIS



Frana sulla Torino-Savona: crolla il viadotto

Pioggia di detriti sul ponte nei pressi di Savona: non ci sarebbero vittime. Allerta anche in Piemonte: il Bormida esonda e investe una donna

ontinua a imperversare il maltempo sull'Italia, dove da Nord a Sud si fa ancora la conta dei danni portati da pioggia, vento e inondazioni. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato il crollo di un tratta autostradale della A6 Torino-Savona: il viadotto situato poco dopo l'innesto della A10, distante circa un chilometro e mezzo da Savona, è stato investito da una scarica di fango e detriti che ne hanno fatto sparire larga parte. Immediato il coinvolgimento dei mezzi di soccorso che, dopo una prima ricognizione, avrebbero appurato l'assenza di eventuali persone coinvolte nel crollo, anche se un elicottero dei Vigili del fuoco si è levato in volo per osservare la situazione dall'alto e verificare sulla presenza o meno di auto nella voragine. Mentre l'Autostrada è stata chiusa, il maltempo continua a flagellare l'intera Liguria: evacuazioni in alcuni centri tra Genova e Savona, mentre proprio nel capoluogo di provincia un gruppo di case è rimasto isolato a causa di una frana che ha sbarrato l'unico accesso percorribile: al di là dei detriti si troverebbero cira seicento persone.

Allarme in Piemonte

Eccezionale l'ondata di precipitazioni che si è abbattuta sulla liguria: solo nel Savonese, sarebbero caduti almeno 100 millimetri di pioggia. E non è migliore la situazione in Piemonte, dove una piena del Bormida nell'Alessandrino ha travolto una donna nella zona di Sezzadio, tuttora dispersa. Secondo quanto appurato finora, la donna avrebbe lasciato la sua auto a non molta distanza dalla provinciale 186, forse per raggiungere un'altra auto rimasta impantanata e occupata da due persone. Entrambe sarebbero riuscite a mettersi al sicuro, mentre la donna è stata trascinata via insieme alla vettura. Monitorato anche il livello del Po che, nella zona dei Murazzi e del Borgo Medievale a Torino, ha superato la soglia di guardia, provocando parziali allagamenti, spingendo le istituzioni a cancellare la prevista maratona. Anche altre zone sono sotto sorveglianza per la possibilità che di inondazioni.