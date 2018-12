GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018, 12:18, IN TERRIS



Forte scossa nel Peloponneso

Il sisma è stato avvertito anche nel sud Italia

ANGELA ROSSI

orna a tremare una zona ad elevato rischio sismico del mar Mediterraneo. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5 è stato registrato alle 20.35 nel comune greco di Pylos-Nestoras, nel Peloponneso.

Forte #Terremoto M5.0 epicentro Costa Occidentale Peloponneso (GRECIA) alle 20:35:53 (19:35:53 UTC) https://t.co/hN3ci1MDWG — Ultimi Terremoti (@UltimiTerremoti) 19 dicembre 2018

I dati

L'istituto nazionale di geologia e vulcanologia (Ingv) ha rivelato una magnitudo di 5.0 a una profondità di circa venti chilometri (l'ipocentro, ndr). La scossa ha creato allarme sulla costa occidentale della Grecia, mentre in Italia è stato avvertito nelle regioni meridionali di Calabria, Sicilia e Puglia. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Anche nel mese di novembre, era stato registrato un terremoto di pari intensità a largo della costa ovest del Peloponneso. Anche quella volta la scossa è stata avvertita - anche se in maniera lieve - in Puglia e Calabria.

