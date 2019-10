GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019, 10:50, IN TERRIS



ALLARME RIENTRATO

Foligno, tenta di barricarsi in una scuola: fermato

L'uomo era entrato con sua figlia, poi evacuata assieme a tutti gli studenti. Con sé aveva un falso ordigno

DM

E'

stato lanciato ed è rientrato in breve tempo l'allarme in una scuola di Foligno, dove un uomo si era barricato stamane assieme alla figlia chiedendo di parlare con un magistrato. Al momento non sono chiare le motivazioni dell'uomo che, comunque, non aveva impedito l'evacuazione immediata degli studenti già presenti all'interno dell'istituto comprensivo, consentendo poi anche a sua figlia di uscire con loro. Con sé, secondo quanto riferito dagli investigatori, l'uomo aveva alcuni contenitori con collegati dei fili, minacciando di tenere in mano un ordigno rivelatosi però falso. L'oggetto è stato comunque prelevato dagli artificieri per ulteriori verifiche mentre l'autore del gesto è stato prelevato dalla Polizia e condotto in Procura a Spoleto per l'interrogatorio. La sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di risalire al movente della sua azione. Nessuna conseguenza per i bambini presenti nell'istituto che, dopo la cessazione dell'allarme, sono rientrati in aula e hanno ripreso le loro attività.

In aggiornamento