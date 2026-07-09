Fmi: 350 milioni per le necessità umanitarie del Venezuela

Dal Fondo monetario internazionale (Fmi) una tranche di 350 milioni per aiutare il Venezuela a rispondere alle urgenti necessità umanitarie causate dal terremoto del 24 giugno, in cui hanno perso la vita 3.800 e quasi 18mila sono sfollate. Lo ha detto la portavoce del Fondo Julie Kozack in riferimento a un colloquio tra la direttrice Kristalina Georgieva e la presidente ad interim del Paese sudamericano Delcy Rodriguez.

Risorse per le necessità

Il Fondo Monetario Internazionale ha confermato il colloquio tra la direttrice Kristalina Georgieva e la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez in merito all’invio di una tranche da 350 milioni di dollari per far fronte alle urgenti necessità umanitarie derivanti dai due terremoti. Lo ha riferito la portavoce del Fondo, Julie Kozack, precisando che Georgieva e Rodríguez hanno discusso anche dell’impatto economico e delle necessità umanitarie derivanti dai terremoti del 24 giugno, che hanno causato oltre 3.800 morti, quasi 17.000 feriti e lasciato quasi 18.000 venezuelani senza casa.

Fonte di liquidità rapida

“Hanno discusso dell’utilizzo della tranche di riserva del Venezuela presso il Fmi, che fornisce una rapida e importante fonte di liquidità che può essere mobilitata per far fronte alle urgenti esigenze umanitarie derivanti dal disastro. Abbiamo lavorato con le controparti per facilitare l’accesso alle risorse del Venezuela presso il Fondo”, ha affermato Kozack. La portavoce ha precisato che le discussioni si sono concentrate sul fondo di riserva del Venezuela, che ammonta a circa 350 milioni di dollari all’8 luglio, e non sulla eventuale assegnazione di Diritti speciali di giro pari a 4,5 miliardi di dollari.

Fonte Ansa