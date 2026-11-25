A Fiumicino sono arrivati 131 rifugiati dalla Libia grazie ai corridoi umanitari. Tra loro molte donne e bambini. In diverse città italiane li attende un percorso di accoglienza che passa dalla scuola, dall’apprendimento della lingua e dal lavoro.

L’arrivo dei rifugiati a Fiumicino

Il sorriso stampato sulle labbra, la felicità di essere arrivati in un Paese che li ha accolti, attraverso un percorso sicuro. E’ un clima di festa quello che si respira al terminal 5 dell’Aeroporto di Fiumicino dove sono stati accolti 131 rifugiati, giunti oggi con un volo charter organizzato dall’Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, nell’ambito dei Corridoi umanitari.

L’appello dell’Unhcr per ampliare i corridoi umanitari

“Oggi insieme al Ministero degli Interni, Ministero degli Esteri, Comunità di Sant’Egidio, Arci, MSF, la Federazione delle Chiese Valdesi rappresentiamo il sistema Italia che accoglie, un sistema di solidarietà che mostra che esistono vie percorribili per accogliere le persone che scappano dalla guerra senza farli attraversare un mare pericoloso”, ha commentato Francesca Bonelli, rappresentante dell’Unhcr in Italia. “Rispetto alle esigenze globali – ha aggiunto – il numero di corridoi umanitari è ancora ristretto, per questo il mio appello è di continuare a lavorare insieme, istituzioni e società di civile, per aumentare questi corridoi e fare in modo che il sistema Italia mostri la capacità di accogliere senza pericolo”.

La fuga dalla guerra in Sudan e il futuro dei minori

Per Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, “la maggioranza di loro è di nazionalità Sudanese, un paese che sta soffrendo di una guerra fratricida che sta seminando centinaia di migliaia di morti. Questo è un corridoio umanitario che permette di liberare persone dal flagello della guerra e dalle tante sofferenze che hanno dovuto affrontare in Libia. La metà sono minorenni, che da domani avranno un futuro nel nostro Paese. Saranno accolti nelle famiglie in diverse regioni italiane e immediatamente iscritti a scuola, perché la vera risposta alla immigrazione incontrollata è coniugare accoglienza e integrazione“. La maggioranza sono donne e bambini, che hanno vissuto esperienze e traumi dalla guerra. Arrivano dalla Libia, scappando da situazioni di grandi difficoltà.

Le città dell’accoglienza e il percorso verso l’autonomia

“Verranno accolti in diverse città d’Italia – ha aggiunto Marta Bernardini, in rappresentanza Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia – a Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Torino, Roma, Como. Sono tante le realtà che ci supportano per accompagnare queste persone in un nuovo percorso, imparare la lingua, integrarsi nella società, trovare un lavoro e avere una autonomia per una permanenza in Italia sicura, che desiderano e sognano”.

Fonte Ansa