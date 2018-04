VENERDÌ 13 APRILE 2018, 19:01, IN TERRIS



TRAFORO DEL MONTE BIANCO

Fermato un furgone con esplosivo a bordo

Il mezzo proveniva dalla Francia. Sottoposti a fermo l'autista e altri passeggeri ma non è terrorismo

REDAZIONE

P

roveniva dalla Francia il furgone bloccato dalla Polizia in uscita dal traforo del Monte Bianco. Secondo quanto riferito, all'interno del mezzo sarebbe stato trovato un carico di materiale che, a quanto pare, potrebbe essere esplosivo. Alla guida un uomo dell'Est Europa che sarebbe stato fermato per essere sottoposto ad accertamenti. A condurre le indagini è la Squadra mobile di Milano che, per il momento, tende a escludere le ipotesi che vorrebbero il fermo del furgone collegato a finalità terroristiche, avendo eseguito l'operazione nell'ambito di un'inchiesta anti-droga. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, i quali hanno prelevato dal mezzo alcuni candelotti composti, probabilmente, da materiale esplosivo e trovati nascosti in una portiera. Assieme al guidatore, c'erano altre persone a bordo, tutte di nazionalità dell'Est europeo.

In aggiornamento