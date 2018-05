MARTEDÌ 15 MAGGIO 2018, 10:28, IN TERRIS



EMILIA ROMAGNA

Falsi dentisti e dietologi: 22 denunce

Controlli a tapperto dei Nas di Bologna in regione

MILENA CASTIGLI

S

ono 22 le persone denunciate in Emilia- Romagna per esercizio abusivo della professione medica a seguito di controlli a tappeto del Nas di Bologna. Due, inoltre, le strutture sanitarie, del valore di un milione di euro ma prive dei requisiti di legge, chiuse per mancanza di requisiti nella provincia di Forlì-Cesena.

Controlli a tappeto

Nel corso dei controlli, dal secondo semestre dello scorso anno ad oggi, sono state controllate oltre 60 strutture (studi medici, poliambulatori, studi dentistici, studi fisioterapici) nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

In diverse di queste sono state riscontrate diverse situazioni di non conformità, con risvolti di rilevanza penale e amministrativa: il caso più eclatante nella provincia di Forlì-Cesena, dove quattro odontotecnici sono stati denunciati perchè facevano i dentisti.

Falsi medici

Inoltre, come riporta il Resto del Carlino, tra i denunciati figurano 5 persone nel ferrarese che svolgevano, all’interno di due strutture ricettive per anziani, la professione di infermiere in assenza di titoli di abilitazione dello Stato; e 13 persone nel bolognese: tutti falsi dentisti e un falso medico–biologo che prescriveva, presso un centro estetico, piani alimentari e diete dimagranti.