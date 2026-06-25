Emergenza Venezuela, il primo aiuto di Leone XIV arriva attraverso l’Elemosineria

Papa Leone XIV ha disposto un primo aiuto di 100mila euro al Venezuela, colpito nella notte da violente scosse di terremoto. La somma, stanziata attraverso l’Elemosineria Apostolica dopo i contatti con la Chiesa locale, rappresenta il primo intervento concreto della Santa Sede a sostegno della popolazione. Il Vaticano assicura inoltre che continuerà a seguire l’evolversi dell’emergenza per rispondere alle necessità dei venezuelani.

Papa Leone invia aiuti al Venezuela

Leone XIV, attraverso l’Elemosineria Apostolica, ha inviato un primo aiuto al Venezuela colpito nella notte da gravi scosse di terremoto. Quella destinata dal Papa è una cifra pari a 100mila euro, decisa dopo i contatti con il nunzio nel Paese, monsignor Alberto Ortega Martín, arcivescovo titolare di Midila, e l’arcivescovo di Caracas, monsignor Raúl Biord Castillo. “Ma sarà costante l’attenzione riguardo le necessità del popolo venezuelano che, nei prossimi giorni, su indicazione della Chiesa locale, si cercheranno di soddisfare”, scrivono i media vaticani.

Il Venezuela attiva il meccanismo di protezione Ue

“Il Venezuela ha attivato il Meccanismo di protezione civile dell’Ue. Il nostro dipartimento per la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto Umanitario Europee sta ora coordinando la risposta internazionale”. Lo annuncia in un tweet la commissaria Ue per la gestione delle crisi Hadja Lahbib. “Spagna, Italia e Repubblica Ceca – aggiunge – hanno immediatamente offerto assistenza e invieranno squadre di soccorso. Ecco cosa significa solidarietà europea”.

Vigili del Fuoco italiani pronti a partire per il Venezuela

Un team di una quarantina di persone, di cui oltre la metà esperti nella ricerca tra le macerie urbane. I vigili del fuoco italiani sono pronti a partire per il Venezuela con diverse squadre di soccorso, dopo la richiesta arrivata dalle autorità del paese sudamericano colpito dal terremoto. Il Corpo nazionale ha disposto preliminarmente l’attivazione di un team di vigili del fuoco formato da 40 unità, con 25 esperti Usar (Urban Search and Rescue), specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso sotto le macerie, 12 operatori Tast (Technical Assistance and Support Team) dedicati al supporto logistico e cartografico della base operativa e 2 specialisti della Comunicazione in Emergenza per il coordinamento del flusso comunicativo.

Fonte Ansa