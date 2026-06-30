Economia circolare: le nuove norme Ue sul riciclo delle bottiglie di plastica

Dall’Ue arrivano le nuove norme per il riciclaggio della plastica monouso. La Commissione europea ha adottato la normativa che introduce un metodo comune per il calcolo del contenuto riciclato chimicamente nelle bottiglie di plastica monouso. Le nuove norme si possono applicare sia al riciclaggio meccanico che chimico e verranno attuate prima nei Paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, poi da novembre 2027 scatteranno per i Paesi Ocse.

Le nuove norme

La Commissione europea ha adottato nuove norme per introdurre una metodologia comune per calcolare il contenuto riciclato chimicamente nelle bottiglie di plastica monouso, principalmente in polietilene tereftalato (bottiglie in Pet).

Tecnologie di riciclaggio

Le nuove norme, si legge in una nota, possono essere applicate a qualsiasi tecnologia di riciclaggio, comprese quelle chimiche e meccaniche. Alcuni rifiuti plastici – plastica di colore molto scuro o determinati tipi di tappi – non possono essere riciclati a dovere meccanicamente e dunque il riciclaggio chimico può integrare quello meccanico.

L’applicazione

La normativa si applicherà prima solo al materiale plastico riciclato proveniente dai paesi Ue e dello spazio economico europeo. Dal 21 novembre 2027 le regole scatteranno anche per i Paesi dell’Ocse.

Fonte Ansa