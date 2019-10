SABATO 12 OTTOBRE 2019, 10:17, IN TERRIS



GLASGOW | SCOZIA

E' stato arrestato il "mostro di Nantes"

Xavier Dupont de Ligonnes aveva fatto a pezzi e sepolto in giardino i resti della moglie e dei 4 figli

MILENA CASTIGLI

E'

finita la latitanza, dopo otto lunghi anni, del "mostro di Nantes". Xavier Dupont de Ligonnes, soprannominato il "mostro di Nantes", l'uomo accusato di aver sterminato la moglie e i quattro figli nel 2011, è stato arrestato ieri nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Glasgow, in Scozia, appena sceso da un volo in arrivo da Parigi Roissy-Charles de Gaulle. Lo riferisce stamattina il quotidiano Le Parisien. L’identità dell’uomo non è ancora stata confermata ufficialmente, sebbene la notizia sia su tutte le home page dei quotidiani francesi: sono in corso le verifiche necessarie per assicurarsi che sia davvero lui.

Irriconoscibile

Dupont, il cui volto era irriconoscibile dopo diverse operazioni chirurgiche, era ricercato dalla polizia dall'aprile 2011 e viaggiava sotto falsa identità. Subito dopo gli omicidi, la sua macchina era stata ritrovata abbandonata al Frejus e per questo per un periodo si era pensato potesse essersi rifugiato in Italia. E' stato il protagonista di uno dei più famosi casi di cronaca nera della storia francese recente, sia per gli omicidi in sé sia per la sua misteriosa scomparsa. Il suo caso aveva infatti destato grande indignazione in Francia dopo che i corpi della moglie 48enne e i figli di 21, 18, 16 e 13 anni furono trovati fatti a pezzi, sepolti nel giardino della casa di famiglia. Di lui si era occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?'.