TERREMOTO

Due scosse di magnitudo 3.5 e 3.4 a Muccia

La terra nel maceratese ha tremato tutta la notte

MILENA CASTIGLI

L

a terra è tornata a tremare nel Centro Italia. Decine di lievi scosse di terremoto si sono infatti susseguite per tutta la notte nel Maceratese.

Magnitudo 3.5

Come riporta l'Ingv sul proprio sito interne, lo sciame sismico, caratterizzato per lo più da sommovimenti di magnitudo attorno al 2, ha come epicentro la zona compresa tra Muccia, a circa 12 chilometri da Camerino, Monte Cavallo e Petriolo.

Due le scosse più violente: la prima, di magnitudo 3.5, è stata registrata alle 23:48 di ieri; la seconda, di magnitudo 3.4, si è verificata alle 00:32 di oggi. Per entrambe, l'epicentro è localizzato a Muccia e l'ipocentro si trova a una profondità di 10 km. Le scosse sono state avvertite da diverse persone e a diversi chilometri di distanza.

Non ci sono comunque stati danni a cose o persone. Solo tanta paura per la sequenza sismica iniziata nell'agosto del 2016, che sembra non debba mai finire.