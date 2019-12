GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019, 06:26, IN TERRIS



LIMBADI | VIBO VALENTIA

Disarticolata la cosca Mancuso: 334 arresti in Italia e all'estero

Operazione “Rinascita-Scott”: 416 indagati e sequesto di beni per 15 milioni di euro

MILENA CASTIGLI

na maxi operazione dei Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia ha disarticolato tutte le organizzazioni di 'ndrangheta operanti nel Vibonese e facenti capo alla cosca Mancuso di Limbadi. L'operazione "Rinascita-Scott" ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip di Catanzaro su richiesta della Dda a carico di 334 persone. Nell’imponente blitz sono impegnati 2500 Carabinieri del Ros e dei Comandi provinciali che in queste ore stanno lavorando sul territorio nazionale supportati anche da unità del Gis, del Reggimento Paracadutisti, degli Squadroni Eliportati Cacciatori, dei reparti mobili, da mezzi aerei e unità cinofile. Complessivamente, sono 416 gli indagati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e altri reati aggravati dalle modalità mafiose. Contestualmente all’ordinanza di custodia cautelare - si legge nel comunicato - i militari dell’Arma stanno notificando anche un provvedimento di sequestro beni per un valore di circa 15 milioni di euro. L’imponente operazione, frutto di articolate indagini durate anni, oltre alla Calabria interessa varie regioni d’Italia dove la ‘ndrangheta vibonese si è ramificata: Lombardi, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata. Alcuni indagati sono stati localizzati e arrestati in Germania, Svizzera e Bulgaria in collaborazione con le locali forze di Polizia e in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria di Catanzaro.

L'arresto

Lo scorso 13 dicembre La Dia aveva coordinato l'arresto in Francia di Domenico Stanganelli, latitante dal 2014 e destinatario di un mandato d'arresto europeo per per associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, riciclaggio, porto e detenzione abusiva di armi nell'ambito di un'indagine che ha colpito le cosche Molé di Gioia Tauro e Mancuso di Nicotera. Stanganelli era stato arrestato a casa dei suoceri a Vallauris, in costa Azzurra, grazie alla cooperazione tra la Dia, la Polizia giudiziaria di Marsiglia e di Nizza e la Brigata per le ricerche ed intervento francese (Bri). Una cooperazione possibile anche grazie alla 'Rete operativa antimafia - Onnet', un progetto sviluppato proprio dalla Dia che prevede di supportare le unità investigative degli Stati membri con agenti specializzati sul fenomeno e di migliorare contestualmente lo scambio d'informazioni utili alle indagini. Nell'aprile di quest'anno, nell'ambito dell'operazione denominata "Errore fatale", quattro boss del clan erano stati arrestati perché ritenuti responsabili dell'omicidio di Raffaele Fiamingo, avvenuto a Spilinga nel luglio del 2003, e del tentato omicidio di Francesco Mancuso, a causa dell'esistenza di una faida interna nella cosca. "I Mancuso operano nel florido settore del traffico di cocaina, dove sono riusciti ad acquisire un notevole peso, assicurandosi un canale privilegiato con i cartelli colombiani, con i narcotrafficanti spagnoli, spingendosi sino in territorio australiano", si legge nella Relazione semestrale del 2008 della Dia. Oggi il maxi blitz ha forse messo la parola fine sull'esistenza della 'ndrina.