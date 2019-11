GIOVEDÌ 07 NOVEMBRE 2019, 18:24, IN TERRIS



IL DECRETO

Da oggi il seggiolino anti-abbandono è d'obbligo

La misura varata dal Governo. Chi non è in regola può pagare fino a 300 euro di multa

MARCO GRIECO

D

a oggi sulle auto sarà d'obbligo montare i dispositivi di allarme per i seggiolini. A comunicarlo è il Ministero dei Trasporti, che ha reso nota l'entrata in vigore degli strumenti che evitano l'abbandono di neonati sui veicoli. Sarà, inoltre, possibile acquistare il dispositivo con un'incentivo di 30 euro.

Come funziona

Lo strumento è un dispostivo che rilascia un segnale acustico e visivo che avvisa della presenza di un bebè a bordo del veicolo. Alcune versioni prevedono, inoltre, un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o chiamate. Chi non si doterà di tali dispositive incorrerà in una violazione del Codice della Strada e dovrà pagare una multa che potrà variare da 81 a 326 euro con la decurtazione di circa 5 punti dalla patente.