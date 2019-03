GIOVEDÌ 14 MARZO 2019, 16:11, IN TERRIS



ANCONA

Contagiate con l'Hiv: condannato il presunto untore

Claudio Pinti dovrà scontare 16 anni e 8 mesi di carcere. La difesa valuta l'appello

REDAZIONE

D

ovrà scontare 16 anni e 8 mesi di carcere Claudio Pinti, 35enne ex autotrasportatore di Montecarotto (Ancona), accusato di lesioni gravissime e omicidio volontario perché avrebbe consapevolmente contagiato l'allora compagna, poi morta nel giugno 2017, e trasmesso l'Hiv a una 40enne con cui aveva una relazione. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Paola Moscaroli, all'esito del rito abbreviato. La difesa dell'imputato, detenuto ricoverato in ospedale e scortato in aula dalla penitenziaria, valuterà il ricorso in appello.

La sentenza

Il giudice ha riconosciuto alle varie parti offese complessivamente 525mila euro di provvisionali di risarcimento mentre la quantificazione completa dei danni dovrà essere fatta in sede civile. In tutto le parti civili hanno chiesto oltre 7,5 milioni di euro. Intanto il tribunale ha concesso: 50mila all'ex fidanzata che con la sua denuncia innescò le indagini della Squadra Mobile di Ancona che arrestò Pinti nel giugno 2018, stessa cifra al figlio di lei e ai suoi genitori.

Risarcimento

Ai familiari della compagna deceduta di Pinti - figlia, padre e madre - il gup ha "assegnato" 100mila euro a testa di provvisionale, oltre a 25mila euro alla sorella. L'imputato ha sempre rinnegato la malattia. In udienza, tramite i suoi legali, aveva chiesto di fare dichiarazioni spontanee e di presentare una memoria integrativa difensiva. Il giudice ha respinto l'istanza, perchè oggi erano previste solo le repliche. La motivazione del verdetto verrà depositata entro 90 giorni.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it