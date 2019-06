MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019, 11:29, IN TERRIS



Chioggia: incidente su un peschereccio, un disperso

In corso le operazioni di ricerca

orsa contro il tempo nelle acque al largo di Chioggia dove un uomo che faceva parte dell'equipaggio di un peschereccio della marineria, il Laura Doria, sarebbe accidentalmente caduto dalla barca - un'unità di 22 metri - a circa quatro miglia dal litorole di Pellestrina.

Ricerche in corso

I Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto sono state allertati questa notte, intorno alle tre, e al momento sono in corso le ricerche. A lanciare l'allarme, gli altri componenti dell'equipaggio del peschereccio che era in navigazione solitaria. E mentre la barca sta rientrando nel porto di Chioggia, gli uomini della Guardia Costiera, dei vigili del fuoco e della finanza sono impegnanti, anche con l'ausilio degli elicotteri, nelle ricerche. Nel corso della mattinata sarà impegnato nelle operazioni anche il Nucleo sommozzatori.

Le dinamiche dell'incidente

Al momento non sono chiare le dinamiche dell'incidente. Mentre in un primo momento era stato ipotizzato uno scontro tra due barche, sembrerebbe che l'uomo, un 30enne, sarebbe caduto in acqua forse a causa di un malore.

